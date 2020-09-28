دبي، الإمارت العربية المتحدة (CNN) – أكدت المملكة العربية السعودية، الإثنين، أنها تتابع التطورات بين أرمينيا وأذربيجان بـ"بالغ القلق"، داعية الطرفين إلى وقف إطلاق النار وحل النزاع بالطرق السلمية.

وقالت الخارجية السعودية في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر: "تتابع حكومة المملكة العربية السعودية ببالغ القلق والاهتمام تطورات الأوضاع بين أرمينيا وأذربيجان"، على حد تعبيرها.

وحثت الرياض طرفي الصراع على وقف إطلاق النار وحل النزاع بالطرق السلمية وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، حسبما جاء في بيان الخارجية السعودية.

حكومة المملكة: نحث أرمينيا وأذربيجان على وقف اطلاق النار وحل النزاع وفقاً لقرارات مجلس الأمن https://t.co/NZQcqOrVHM

واندلع صدام مسلح عنيف بين الجارتين، الأحد، نتيجة لخلافات حول منطقة متنازع عليها، وتبادلتا الاتهامات باستهداف المدنيين.

يذكر أن تركيا أعربت علنا عن دعمها الكامل لأذربيجان في هذا الصراع، محملة أرمينيا مسؤولية التصعيد الأخير.