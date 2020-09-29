دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال مدرس غطى جسده ووجهه وحتى لسانه بالوشوم وقام بتحويل بياض عينيه إلى سواء عبر عمليه جراحية، إنه تم استبعاده من التعليم في مدرسة ابتدائية في فرنسا بعد شكاوى آباء بأنه يخيف أبنائهم.

Credit: CHRISTOPHE ARCHAMBAULT/AFP via Getty Images

وعقّب سيلفان هيلين البالغ من العمر 35 عاما على قرار السلطات الفرنسية استبعاده من تعليم المرحلة الابتدائية، مؤكدا حبه لتعليم الأطفال، قائلا: "أنا معلم مرحلة ابتدائية.. أنا أحب عملي."

Credit: CHRISTOPHE ARCHAMBAULT/AFP via Getty Images

وأضاف هيلين الذي قال إنه قضى نحو 460 ساعة تحت إبرة رسم الوشوم: "كل طلابي وأهاليهم كانوا دوما طبيعيين معي وذلك ببساطة لأنهم يعرفونني.. فقط الأشخاص الذين يرونني من على بعد يفترضون الأسواء".

Credit: CHRISTOPHE ARCHAMBAULT/AFP via Getty Images

وقال متحدث باسم السلطات التعليمية المحلية في فرنسا إنه تم التوصل لاتفاق مع هيلين لإبعاده عن تعليم الأطفال في المرحلة التمهيدية (قبل المرحلة الابتدائية)، لأن الأطفال دون سن السادسة من العمر "قد يخاوفون من مظهره".

القصة من رويترز