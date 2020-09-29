دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال مدرس غطى جسده ووجهه وحتى لسانه بالوشوم وقام بتحويل بياض عينيه إلى سواء عبر عمليه جراحية، إنه تم استبعاده من التعليم في مدرسة ابتدائية في فرنسا بعد شكاوى آباء بأنه يخيف أبنائهم.
وعقّب سيلفان هيلين البالغ من العمر 35 عاما على قرار السلطات الفرنسية استبعاده من تعليم المرحلة الابتدائية، مؤكدا حبه لتعليم الأطفال، قائلا: "أنا معلم مرحلة ابتدائية.. أنا أحب عملي."
وأضاف هيلين الذي قال إنه قضى نحو 460 ساعة تحت إبرة رسم الوشوم: "كل طلابي وأهاليهم كانوا دوما طبيعيين معي وذلك ببساطة لأنهم يعرفونني.. فقط الأشخاص الذين يرونني من على بعد يفترضون الأسواء".
وقال متحدث باسم السلطات التعليمية المحلية في فرنسا إنه تم التوصل لاتفاق مع هيلين لإبعاده عن تعليم الأطفال في المرحلة التمهيدية (قبل المرحلة الابتدائية)، لأن الأطفال دون سن السادسة من العمر "قد يخاوفون من مظهره".
القصة من رويترز