تفاعل بعد قول "إن شاء الله" في المناظرة بين بايدن وترامب بين مغردين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة واسعة، بعد كلمة قالها المرشح الرئاسي، جو بايدن، لمنافسه الرئيس دونالد ترامب، قالوا إنها "إن شاء الله".

⁃مدير الحوار (اعلامي) يقول لرئيس اعظم دولة "كلا. انا سألت سؤال وانت تجيب" ⁃قال ترامب "سوف اكشف عن سجلاتي للضرائب" ⁃قال له جو بايدن " متى؟ انشاءالله؟" ⁃منذ حرب الخليج الثانية لهذا اليوم دخلت جملة "ان شاءلله" في قاموس اللغة الانكليزي لتوصيف الشخص الذي لم يفي بوعوده https://t.co/yCLQbtOSNX

جاء ذلك في المناظرة الرئاسية الأولى بين الطرفين وكان الحديث حول قضية الضرائب للرئيس ترامب، حي وجه المحاور سؤالا للرئيس الأمريكي بالقول: "دفعت الملايين من الدولارات؟ (كضرائب)" ليجيب ترامب: "نعم ملايين الدولارات وستتسنى لكم فرصة رؤيتها".

وقاطعه جو بايدن بالقول: "متى؟ إن شاء الله" وفقا لما تناقله المغردون.

وتواصلت CNN بالعربية مع حملة المرشح الرئاسي جو بايدن للحصول على تعليق دون رد حتى كتابة هذا التقرير.

وتنقسم المناظرة إلى 6 أجزاء يتناول كل جزء موضوعا معينا، هي كل من: سجلات ترامب وبايدن، والمحكمة العليا، وفيروس كورونا الجديد "كوفيد-19"، العنف والعرق في المدن، ونزاهة الانتخابات، وفقا لمفوضية المناظرات الرئاسية.

وفيما يلي نستعرض لكم عددا من التعليقات التي تداولها النشطاء حول هذا الجانب:

Best moment of #Debate2020 /yelling fest, is Joe Biden dropping Arabic word “Inshallah” (God willing). When Trump said “you’ll get to see” his taxes, Biden: “when? inshallah”(meaning never) https://t.co/6J18Rgn4pL

Trump: “You’ll get my tax returns” Biden: “Inshallah” 🤣 #PresidentialDebate https://t.co/aURe4k6zaY

.@JoeBiden just hit Trump with the “inshallah” during the #PresidentialDebate https://t.co/GVW3jp0Fdd

Biden’s use of inshallah was kinda colonial and derogatory if you ask me.