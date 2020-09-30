تفاعل بعد قول "إن شاء الله" في المناظرة بين بايدن وترامب بين مغردين

العالم
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من المناظرة بين ترامب وبايدن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة واسعة، بعد كلمة قالها المرشح الرئاسي، جو بايدن، لمنافسه الرئيس دونالد ترامب، قالوا إنها "إن شاء الله".

جاء ذلك في المناظرة الرئاسية الأولى بين الطرفين وكان الحديث حول قضية الضرائب للرئيس ترامب، حي وجه المحاور سؤالا للرئيس الأمريكي بالقول: "دفعت الملايين من الدولارات؟ (كضرائب)" ليجيب ترامب: "نعم ملايين الدولارات وستتسنى لكم فرصة رؤيتها".

وقاطعه جو بايدن بالقول: "متى؟ إن شاء الله" وفقا لما تناقله المغردون.

وتواصلت CNN بالعربية مع حملة المرشح الرئاسي جو بايدن للحصول على تعليق دون رد حتى كتابة هذا التقرير.

وتنقسم المناظرة إلى 6 أجزاء يتناول كل جزء موضوعا معينا، هي كل من: سجلات ترامب وبايدن، والمحكمة العليا، وفيروس كورونا الجديد "كوفيد-19"، العنف والعرق في المدن، ونزاهة الانتخابات، وفقا لمفوضية المناظرات الرئاسية.

وفيما يلي نستعرض لكم عددا من التعليقات التي تداولها النشطاء حول هذا الجانب:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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