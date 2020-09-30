الرئيس الإيراني: مناظرة ترامب وبايدن أظهرت أن أمريكا تعيش وضعا صعبا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – رأى الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن المناظرة الرئاسية الأولى بين المرشح الديمقراطي جو بايدن ونظيره الجمهوري دونالد ترامب، الأربعاء، أظهرت أن أمريكا تعيش وضعا صعبا، وفقا لما نقله التلفزيون الرسمي الإيراني (Press Tv).

وقال حسن روحاني في اجتماع لمجلس الوزراء بالعاصمة طهران: "انظروا إلى الوضعية التي وُضع فيها الأمريكيون، فمن جهة، كانوا الأسواء بإدارة أزمة فيروس كورونا، ويتخبطون بأسوأ معدلات بطالة وتوتر داخل الولايات المتحدة، ومن جهة أخرى، لم يحققوا انتصارات في السياسة الخارجية"، على حد تعبيره.

وأضاف روحاني قائلا: "أعداؤنا لم يفلحوا على مدار سنوات ثلاث وبمشيئة الله سيكونون كذلك في قادم الأشهر ولن يكون الوضع مثلما هو الآن... إذا وقفنا متحدين"، حسب قوله.

وكانت قد شهدت المناظرة تبادلا للشتائم والإهانات الشخصية بين المرشحين، الأمر الذي وُصف بـ"الفضيحة"، خصوصا وأن ترامب كان يتعمد مقاطعة المرشح الديمقراطي ما أجبر الأخير على الرد عليه بالقول: "إخرس يا رجل"، على حد تعبيره.