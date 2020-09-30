وجها لوجه.. ترامب وبايدن في مناظرة مرتقبة بالطريق نحو البيت الأبيض

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – تستعد أمريكا للمناظرة الرئاسية التي قد تؤثر على مسار الانتخابات المقبلة بين المرشح الجمهوري للرئاسة، دونالد ترامب، ونظيره الديمقراطي، جو بايدن، الأربعاء.

أجرى المرشحان مناظرة افتراضية مع عدد من مستشاريهما الثلاثاء، وذلك تحضيرا للمناظرة التي يسعى كل طرف فيها لوضع الآخر في وضعية الدفاع وإحراجه أمام الناخبين قدر المستطاع.

ويستعد ترامب لملاحقة بايدن وتذكيره بعدد من الوظائف التي حصل عليها خارج البالد حين كان والده نائبا للرئيس، والتي سيدعي الرئيس أن بايدن اليافع آنذاك لم يكن يستحقها، حسبما علمت CNN.

بالمقابل، يتحضر المرشح الديمقراطي للعب على وتر ابنة الرئيس وصهره، كونهما مستشارين في البيت الأبيض، وسيدعي أنهما لا يستحقان منصبيهما، ويعمل فريق ترامب على تهيئته للحفاظ على هدوئه عند استفزازه من جانب بايدن.

ومن المتوقع أن تؤثر هذه المناظرة بشكل كبير على آراء الناخبين في الاستحقاق الانتخابي المقبل.