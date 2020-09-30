5 نقاط تبرز بالمناظرة الكارثية بين ترامب وبايدن

"هل لك أن تصمت يا رجل".. ترامب وبايدن يتراشقان الشتائم في أول مناظرة بينهما

"لقد كانت فضيحة".. شاهد رد فعل مراسلي CNN بعد أول مناظرة بين ترامب وبايدن

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—حوّل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مناظرة الأولى بسباق الرئاسة 2020 مع منافسه الديمقراطي، جو بايدن إلى فوضى كارثية، قام ترامب خلالها بمقاطعة وإهانة والتشويش على نظيره.

وفيما يلي نستعرض لكم 6 نقاط برزت من هذه المناظرة التي عقدت، مساء الثلاثاء:

1- ترامب لا يدين المتعصبين للعرق الأبيض

قال فان جونز، معلق الشؤون السياسية في CNN إن الرئيس الأمريكي "رفض إدانة المتعصبين البيض على منصة عالمية أمام أطفالي وأمام عائلات الجميع، وأتيحت له الفرصة مرات عدة لإدانة تفوق البيض، هز رأسه (بالموافقة) وأعطى غمزة عين لمنظمات المتعصبين والنازيين القتلة".

2- التنازع على الانتخابات

وسط نشر كميات ضخمة من المعلومات المغلوطة والمضللة حول التصويت عبر البريد، فشل ترامب بالرد على الأمر الوحيد الذي سئل عنه: إن كان سيشجع مؤيديه على السلمية في حال كانت نتائج الانتخابات غير واضحة.

3- فيروس كورونا

أكد ترامب على أن عملية الوصول إلى لقاح هي عملية سياسية، مستهزئا ببايدن لارتدائه قناعا، زاعما أن نظيره كان ليقوم بعمل أسوأ في مواجهة الجائحة.

4- المقاطعة والتشويش حول المحكمة العليا

المسألة البارزة في الوقت الحالي في الكونغرس هي قيام دونالد ترامب بترشيح ايمي كوني باريت لخلافة روث جينزبورغ، إلا أنه ورغم بدء المناظرة بأسئلة حول المحكمة العليا، الكثير من التفاصيل ضاعت وسط الفوضى بمقاطعة ترامب إجابات بايدن في الوقت الذي صارع فيه المحاور للسيطرة على المناظرة التي بدأت فوضوية منذ اللحظات الأولى.

5- "هل يمكنك الصمت يا رجل؟"

جملة قالها بايدن لترامب بعد 18 دقيقة على بدء المناظرة في رد على سلسلة من المقاطعات والتشويش على إجاباته.