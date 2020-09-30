إهانات وفوضى ومقاطعة بأول مناظرة بين ترامب وبايدن

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—تحولت أولى المناظرات الرئاسية بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي، جو بايدن، مساء الثلاثاء، سريعا إلى حالة فوضى بعد استمرار ترامب بمقاطعة منافسه الذي وصفه بـ"المهرج" قائلا إنه "أسوأ رئيس للولايات المتحدة الأمريكية".

وهاجم ترامب منافسه بايدن وقاطعه مرارا خلال إجاباته حتى أنه تجادل مع المحاور، كريس والاس من بدايات طرح موضوع الرعاية الصحية ليخرج الأمر عن السيطرة، وقال بايدن بعد استمرار ترامب بالمقاطعة: "دونالد، هل يمكنك البقاء صامتا لدقيقة"، ومع استمرار المقاطعة قال بايدن: "هل يمكنك الصمت يا رجل".

وكان الامر متوقعا حيث قام ترامب بالأسلوب ذاته في مناظراته الرئاسية العام 2016، وكما كان متوقعا كرر ترامب توجيه الإهانات لبايدن في الدقائق الـ30 الأولى مقاطعا إياه في إحدى المرات بقول كلمة "ذكي".

وتنقسم المناظرة إلى 6 أجزاء يتناول كل جزء موضوعا معينا، هي كل من: سجلات ترامب وبايدن، والمحكمة العليا، وفيروس كورونا الجديد "كوفيد-19"، العنف والعرق في المدن، ونزاهة الانتخابات، وفقا لمفوضية المناظرات الرئاسية.