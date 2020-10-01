بروكسل، بلجيكا (CNN)-- أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، أن لديه معلومات عن نقل مقاتلين سوريين عبر تركيا إلى إقليم ناغورني قره باغ، حيث تتصاعد المواجهة العسكرية بين أرمينيا وأذربيجان المدعومة من تركيا.

وقال الرئيس الفرنسي إنه يملك "معلومات تشير دون أدنى شك" إلى أن المقاتلين السوريين عبروا عن طريق مدينة غازي عنتاب التركية "للانتشار في ساحة المعركة في ناغورني قره باغ".

وأضاف ماكرون، في كلمة للصحفيين، لدى وصوله بروكسل لحضور اجتماع مجلس أوروبا أن "هذه حقيقة بالغة الخطورة، وهي حقيقة جديدة، مما يغير الوضع".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد، الأحد الماضي، على دعم بلاده لأذربيجان في مواجهة أرمينيا، وقال إن "الشعب التركي يقف بكل إمكانياته إلى جانب شقيقه الأذربيجاني"، مضيفا أن "تركيا ستواصل تعزيز تضامنها مع الأشقاء الأذربيجانيين انطلاقا من مبدأ شعب واحد في دولتين"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية.

ودعا أردوغان إلى الوقوف بجانب أذربيجان، قائلا: "ندعو العالم بأسره للوقوف إلى جانب أذربيجان في كفاحها ضد الاحتلال والظلم الأرميني"، وأضاف أن "المجتمع الدولي لم يستطع إبداء الموقف اللازم حيال العدوان الاستفزازي لأرمينيا، واتبع مجددا معايير مزدوجة".