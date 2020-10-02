سجن أسترالي لكم وداس على رأس امرأة مسلمة حامل

(CNN) -- حُكم على رجل أسترالي لكم وداس على رأس امرأة مُسلمة حامل بالسجن ثلاث سنوات.

كانت رنا الأسمر، وهي أم لأربعة أطفال، حاملًا في الأسبوع الثامن والثلاثين عندما وقع الهجوم في نوفمبر تشرين الثاني الماضي، وفقًا لشبكة Nine News، التابعة لـ CNN، كانت رنا جالسة في مقهى في سيدني، مُرتدية الحجاب، عندما اقترب ستيب لوزينا من طاولتها.

بعد أن تحدث معها لفترة وجيزة، لكمها لوزينا عدة مرات وداس على رأسها عندما سقطت على الأرض. وقتها، قفز أصدقاء رنا وآخرون من مقاعدهم لتقييده.

وزُعم أن لوزينا أدلى بتصريح عنصري قبل الهجوم غير المبرر، وفقًا لـ Nine News. وأخبرت الأسمر Nine News أنها كانت تركز على حماية طفلها الذي لم يولد بعد.

وأصيبت بجروح طفيفة في الهجوم ولم يصب ابنها بأذى.

وقالت للصحفيين خارج المحكمة الشهر الماضي: "إذا شعرت بالحق في الإساءة جسديًا أو لفظيًا إلى شخص يبدو مختلفًا قليلاً عنك، فإن أستراليا ليست البلد المناسب لك".

بعد أشهر من الهجوم، كانت رنا الأسمر لا تزال تعاني من الآثار الجسدية والنفسية، حسبما قالت شقيقتها لشبكة Seven News، التابعة لـCNN في يونيو حزيران الماضي.

وأقر لوزينا بأنه مذنب في الاعتداء، لكنه ادعى أنه ليس هجومًا عنصريًا أو معاديًا للإسلام. وقال لوزينا في المحكمة، وفقًا لـNine News: "أنا لا أكرههم، لكنني لا أتوافق معهم. ليس لدي قضية معهم".

وحكم عليه يوم الخميس بالسجن ثلاث سنوات كحد أقصى، مع عدم الإفراج المشروط عن مرور عامين على سجنه.