باسم يوسف لترامب بعد إصابته بكورونا: بإمكانك استخدام مبيّض

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— علق الإعلامي المصري الساخر، باسم يوسف، على إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب عن إصابته وزوجته، ميلانيا، بفيروس كورونا الجديد أو ما بات يُعرف باسم "كوفيد-19"، قائلا إن بإمكانك استخدام "المبيض".

@realDonaldTrump @FLOTUS You can use bleach , hydroxychloroquine, wait for it to “magically” disappear or simply deny it exists

جاء ذلك في تغريدة لباسم يوسف على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "بإمكانك استخدام مبيّض، هيدروكسي كلوروكين، وانتظر حتى تحتفي ’بصورة سحرية‘ أو انكر وجود الأمر".

وكان الرئيس الأمريكي قد أثار تفاعلا واسعا بعد تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي في أبريل/ نيسان الماضي حين طلب من ديبوراه بريكس، المستشارة الطبية الأولى ومُنسقة فريق عمل فيروس كورونا، "بالتحدث مع الأطباء لرؤية إن كان هناك أي طريقة يمكن من خلالها تسليط الضوء أو الحرارة من أجل المعالجة".

وواصل ترامب حديثه بقوله إن المُطهرات "تطرد (الفيروس) في دقيقة واحدة. وهل هناك طريقة يمكننا من خلالها فعل شيء من هذا القبيل، عن طريق الحقن في الداخل أو تقريبًا التنظيف؟ لأنك ترى أنه يدخل في الرئتين".

وكان ترامب قد أعلن إصابته بفيروس كورونا الجديد بتغريدة قال فيها: "اليوم ميلانيا وأنا ظهرت نتيجة فحصنا لكوفيد 19 إيجابية، سنبدأ فترة العزل وعملية العلاج حالا، سنتخطى هذا معا".