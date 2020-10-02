أول تغريدة من ميلانيا ترامب بعد إعلان إصابتها وزوجها بكورونا

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صورة أرشيفية لميلانيا وزوجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— نشرت ميلانيا ترامب سيدة أمريكا الأولى تغريدة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، بعد إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب إصابتهما بفيروس كورونا.

وقالت ميلانيا في التغريدة: "كما فعل الكثير من الأمريكيين هذا العام، الرئيس الأمريكي وأنا نخضع للعزل في المنزل بعد ثبوت إصابتنا بكوفيد-19، شعورنا جيد وقمت بتأجيل كل الارتباطات المقبلة، أرجو أن تتأكدوا بأنكم باقون بسلامة وسنتجاوز هذا معا."

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب قد نشر تغريدة معلنا إصابته وميلانيا بفيروس كورونا، قال فيها: " "اليوم ميلانيا وأنا ظهرت نتيجة فحصنا لكوفيد 19 إيجابية، سنبدأ فترة العزل وعملية العلاج حالا، سنتخطى هذا معا".

وأصدر البيت الأبيض بيانا على لسان أطبائه، جاء فيه: "هذا المساء تلقيت تأكيدا بأن كلا من الرئيس ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ظهرت نتيجة اختبارهما إيجابية بإصابتهما بفيروس ’SARS-COV-2‘، الرئيس والسيدة الأولى بصحة جيدة في الوقت الحالي ويخططان للبقاء في المنزل في البيت الأبيض خلال مرحلة العلاج".

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