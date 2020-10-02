من السيسي وأردوغان إلى نتنياهو.. كيف علق قادة على إصابة ترامب بكورونا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أثار إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن إصابته وزوجته، ميلانيا، بفيروس كورونا الجديد أو ما بات يُعرف بـ"كوفيد-19" تفاعلا واسعا على صعيد قادة دول العالم.

خالص تمنياتي بالشفاء العاجل للرئيس الامريكي دونالد ترامب والسيدة الاولي، وان يتجاوزا هذه المرحلة بسرعة للعودة بكامل الصحة والعافية لمواصلة قيادة جهود الولايات المتحدة المقدرةنحو العمل على مكافحة هذا الفيروس علي مستوي العالم لصالح الانسانية جمعاء،حفظ الله شعوبنا وكافة شعوب العالم.

الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي قال في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: "خالص تمنياتي بالشفاء العاجل للرئيس الامريكي دونالد ترامب والسيدة الاولي، وان يتجاوزا هذه المرحلة بسرعة للعودة بكامل الصحة والعافية لمواصلة قيادة جهود الولايات المتحدة المقدرة نحو العمل على مكافحة هذا الفيروس علي مستوي العالم لصالح الانسانية جمعاء، حفظ الله شعوبنا وكافة شعوب العالم".

I wish a speedy recovery to U.S. President @realDonaldTrump and @FLOTUS Melania Trump, who tested positive for COVID-19. I sincerely hope that they will overcome the quarantine period without problems and regain their health as soon as possible.

الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، نشر تغريدة قال فيها: "أتمنى شفاء عاجلا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب اللذان ظهرت فحوص إصابتهما بفيروس كورونا إيجابية.. آمل أن يتجاوزا فترة العزل بلا مشاكل ويستعيدان صحتهما بأقرب وقت ممكن".

Like millions of Israelis, Sara and I are thinking of President Donald Trump and First Lady Melania Trump and wish our friends a full and speedy recovery. https://t.co/UcxQpsxBLE

من جهته علق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو بتغريدة قال فيها: "كالملايين من الإسرائيليين، سارة وأنا نفكر بالرئيس ترامب وبالسيدة الأولى ميلانيا ترامب ونتمنى لأصدقائنا تعاف سريع كامل".

وفيما يلي نستعرض لكم عددا من التغريدات التي نشرها قادة وزعماء في العالم تعقيبا على إعلان إصابة ترامب وميلانيا:

My thoughts and prayers are with U.S. President @realDonaldTrump and First Lady Melania Trump. I wish them and all infected with coronavirus a quick and full recovery.

Wishing President Trump and First Lady Melania Trump speedy recovery from COVID-19.

My best wishes to President Trump and the First Lady. Hope they both have a speedy recovery from coronavirus.

I wish President Donald Trump @realDonaldTrump @POTUS, and First Lady Melania Trump @FLOTUS speedy recovery from COVID19 and good health. I also wish the people of the #USA to overcome this pandemic victoriously. @USEmbassyKabul https://t.co/6SKA9oNIpP