من السيسي وأردوغان إلى نتنياهو.. كيف علق قادة على إصابة ترامب بكورونا؟

العالم
نشر
دقيقتين قراءة
شاهد مقاطع فيديو ذات صلة
صورة أرشيفية لترامب وميلانيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أثار إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن إصابته وزوجته، ميلانيا، بفيروس كورونا الجديد أو ما بات يُعرف بـ"كوفيد-19" تفاعلا واسعا على صعيد قادة دول العالم.

الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي قال في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: "خالص تمنياتي بالشفاء العاجل للرئيس الامريكي دونالد ترامب والسيدة الاولي، وان يتجاوزا هذه المرحلة بسرعة للعودة بكامل الصحة والعافية لمواصلة قيادة جهود الولايات المتحدة المقدرة نحو العمل على مكافحة هذا الفيروس علي مستوي العالم لصالح الانسانية جمعاء، حفظ الله شعوبنا وكافة شعوب العالم".

الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، نشر تغريدة قال فيها: "أتمنى شفاء عاجلا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب اللذان ظهرت فحوص إصابتهما بفيروس كورونا إيجابية.. آمل أن يتجاوزا فترة العزل بلا مشاكل ويستعيدان صحتهما بأقرب وقت ممكن".

من جهته علق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو بتغريدة قال فيها: "كالملايين من الإسرائيليين، سارة وأنا نفكر بالرئيس ترامب وبالسيدة الأولى ميلانيا ترامب ونتمنى لأصدقائنا تعاف سريع كامل".

وفيما يلي نستعرض لكم عددا من التغريدات التي نشرها قادة وزعماء في العالم تعقيبا على إعلان إصابة ترامب وميلانيا:

 

نشر
© 2020 Cable News Network. A Warner Media Company. All Rights Reserved.