موسكو: ألمانيا رفضت السماح للسفارة الروسية بالوصول إلى نافالني

موسكو، روسيا (CNN)-- رفضت وزارة الخارجية الألمانية، وصول السفارة الروسية إلى المعارض الروسي البارز أليكسي نافالني، حسب ما أورده بيان صادر عن الخارجية الروسية، السبت.

ووفقا للبيان، أرادت السفارة الروسية في برلين "تقديم دعم قنصلي لـ (أليكسي) نافالني".

كما اتهمت الخارجية الروسية ألمانيا بالفشل في الاستجابة للعديد من طلبات التعاون عبر القنوات السياسية أو الدبلوماسية، ودعت برلين إلى وضع حد لما أسمته "حملة تهدف إلى شيطنة روسيا".

وفي سبتمبر أيلول الجاري، خرج نافالني من حالة الغيبوبة، وتحسنت حالته بعد أن أصيب التسمم، وفقا لأطبائه المعالجين في مستشفى شاريتيه في ألمانيا.

كان نافالني قد جرى نقله من سيبيريا إلى ألمانيا، بعد شعوره بالتعب المُفاجيء، في آب/ أغسطس. في حين يقول فريق إنه تعرض للتسمم من قبل السلطات الروسية.

وقالت الحكومة الألمانية إن نافالني قد تعرض للتسمم بمادة غاز الأعصاب نوفيتشوك.