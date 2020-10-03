دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – في أول تعليق له بعد نقله إلى مستشفى "والتر ريد" الوطني العسكري، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، أنه بخير، وذلك بعد أن بدأ تلقي علاج مضاد لفيروس كورونا حسبما ذكر طبيبه.

وكتب ترامب عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "الأمور تسير بشكل جيد، حسبما أعتقد، شكرا لكم جميعا، كل الحب"، على حد قوله.

Going welI, I think! Thank you to all. LOVE!!!

وأكد طبيب الرئيس الأمريكي في بيان صحفي الجمعة، أن ترامب بدأ بتلقي مضادا فيروسيا في المستشفى الذي يتعالج فيه وأكد أن صحته جيدة.

وقال الطبيب شين كونلي في البيان: "مساء الخير يسعدني أن أكتب بتقريري أن صحة الرئيس جيدة، فهو ليس بحاجة لأكسجين مكمل ولكن بعد استشارة المختصين فقد قررنا اتباع علاج ريدميسفير"، الدواء الذي استخدم لتقليص أعداد المرضى بفيروس كورونا في المستشفيات.

وكان قد نقل ترامب إلى المستشفى بعد أعلن إصابته وزوجته، ميلانيا، بفيروس كورونا، بساعات، إذ ظهر بينما كان يهم بركوب المروحية ملوحا للصحفيين دون أن يتوقف للحديث معهم.