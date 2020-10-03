نشر السبت ، 03 أكتوبر / تشرين الأول 2020

مذيع فوكس نيوز: ترامب أصيب بفيروس كورونا وهو في أكثر وضع أمانا بالعالم

شاهد.. كيف كان ردود فعل قادة العالم بعد إصابة ترامب بفيروس كورونا

قبل إصابته بكورونا.. شاهد كيف قلل ترامب من خطورة الفيروس طوال هذا العام

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – وجه الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، "تحية حارة" للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته، بعد إعلان الأخير إصابته وميلانيا بفيروس كورونا.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية أن كيم بعث برسالة تعاطف، وأرسل "تحياته الحارة" لترامب وزوجته بعد إصابتهما بالفيروس.

وقال الزعيم الكوري الشمالي في الرسالة إنه "يتمنى بصدق أن يستعيدا عافيتهما بأسرع"، وأعرب عن ثقته بأنهما ستغلبان على الفيروس.

وبعثت الرسالة قبل أن يُنقل الرئيس الأمريكي إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد إصابته بالفيروس.