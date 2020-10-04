رئيس وزراء أرمينيا: نعيش"أكثر اللحظات الحاسمة" في مواجهة إرهاب أذربيجان وتركيا

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ناغورني كاراباخ.. رئيس وزراء أرمينيا: نعيش "أكثر اللحظات الحاسمة"

(CNN)-- قال رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، إن بلاده ربما تعيش "أكثر اللحظات حسمًا" في تاريخها.

في خطابه للأمة، أشاد باشينيان بمقاومته لما أسماه "الهجمات الإرهابية للهجوم الأذربيجاني التركي"، مع استمرار القتال العنيف بين الانفصاليين المدعومين من أرمينيا والقوات الأذربيجانية في منطقة ناغورني كاراباخ.

"هدفهم هو الشعب الأرمني. هدفهم هو مواصلة سياسة الإبادة الجماعية"، قال باشينيان قبل إعلانه أن القوات الأرمينية شنت هجومًا مضادًا زعم أنه حقق نجاحات كبيرة.

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ولم تتمكن CNN من التحقق من ادعاءات رئيس الوزراء الأرميني.

واختتم باشينيان حديثه، قائلاً: "النصر، والنصر وحده، هو النهاية التي نتخيلها في نهاية هذا الصراع".

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