وفاة مصمم الأزياء الياباني كينزو تاكادا متأثرًا بإصابته كورونا

نشر الأحد ، 04 أكتوبر / تشرين الأول 2020

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- توفي المصمم الياباني كينزو تاكادا، الأحد، في العاصمة الفرنسية باريس، بسبب مضاعفات إصابته بفيروس كورونا، حسبما قال متحدث باسم علامته التجارية (كينزو)، في بيان أُرسل إلى CNN.

وأضاف المُتحدث: "ببالغ الحزن تعلن العلامة التجارية K-3 فقدان مديرها الفني الشهير كينزو تاكادا"، مٌوضحًا أنه توفي "بسبب المضاعفات المتعلقة بكوفيد - 19 عن عمر يناهز 81 عامًا في المستشفى الأمريكي في (باريس) بفرنسا".

وكانت وكالة الأنباء الفرنسية أول من أبلغ عن وفاة تاكادا.

وعٌرف تاكادا، الذي اتخذ من باريس مقرًا له، بإنشائه دار الأزياء العالمية الفاخرة كينزو.