بعد إصابتها بفيروس كورونا.. ميلانيا ترامب تكشف تطورات حالتها الصحية

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشفت زوجة الرئيس الأمريكي، ميلانيا ترامب، الإثنين، تطورات وضعها الصحي بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقالت السيدة الأولى في تغريدة عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر: "عائلتي ممتنة للصلوات كافة والدعم، أشعر بتحسن وسأواصل الراحة في المنزل".

وتابعت ميلانيا قائلة: "شكرا للكادر الطبي وكوادر الرعاية في كل مكان، أصلي لجميع المرضى أو من تأثر فرد من عائلاته بالفيروس"، على حد تعبيرها.

وكان قد أعلن عن دونالد ترامب عن إصابته وزوجته بفيروس كورونا المستجد، الجمعة، وأشار لاحقا إلى أن ميلانيا في وضع أفضل منه لأنه تصغره سنا، وذلك بعد أن أُدخل إلى المستشفى.