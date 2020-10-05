طبيب البيت الأبيض: الوضع الصحي لترامب يسمح له بالعودة إلى المنزل

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أكد طبيب البيت الأبيض، شين كونلي، أن وضع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يدعم قراره بالخروج من المستشفى، وفقا ما جاء بإيجاز صحفي عقده الإثنين.

وقال كونلي: "لقد مضى 72 ساعة على آخر ارتفاع لحرارته، مستوى الأوكسجين والإشباع المتنقل، والتنفس، كل تلك الأمور أصبحت طبيعية"، على حد قوله.

وتابع الطبيب قائلا: "رغم أنه لم يتجاوز مرحلة الخطر تماما، اتفقنا أنا والفريق على أن جميع تقييماتنا والأهم من ذلك، وضعه الصحي، يدعم العودة الآمنة للرئيس إلى منزله، حيث سيكون محاطا بخيرة المختصين بالرعاية الطبية".

وابع كولني قائلا: "نرسل الناس إلى منازلهم مع الأدوية دائما"، وأضاف: "إنه يعود إلى منشأة، وحدة الرعاية الطبية في البيت الأبيض، حيث يوجد طواقم طبية"، حسب قوله.