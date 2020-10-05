مصدران لـ CNN: ترامب طلب الخروج من المستشفى خوفا من إظهار "ضعفه"

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"نحن لا نحصل على كل الحقائق".. هذا ما قاله كبير المحللين الطبيين في CNN عن صحة ترامب

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – كشف مصدران مطلعان لـCNN أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طلب العودة إلى البيت الأبيض، الأحد، خوفا من أن تؤشر صورته في المستشفى على "ضعفه"، في حين أكد رئيس الأركان الأمريكي، أن قرار خروجه من المستشفى من عدمه سيُتخذ الإثنين.

وأكد واحد من المصدرين أن ترامب "سئم" من المكوث في المستشفى، في حين قال الآخر إن الرئيس الأمريكي يخشى أن تؤشر صورته في المستشفى على "َضعفه".

من جانبه، أشار رئيس هيئة الأركان الأمريكية، مارك ميدوز، إلى أن قرار تخريج ترامب من المستشفى من عدمه سيُتخذ الإثنين بعد التشاور مع الرئيس وأطبائه، لافتا إلى أن ترامب سجل "تقدما مذهلا" على الصعيد الصحي.

وقال ميدوز في حوار عبر قناة فوكس نيوز: "لم يتخذ القرار بعد، وضعه الصحي يتحسن، سيقيم الأطباء وضعه في وقت لاحق من صباح اليوم، وبعد ذلك سيُستشار أطباؤه حول قرار تخريجه"، على حد تعبيره.