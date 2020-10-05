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أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كايلي ماكيناني، الإثنين، إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وكشف مصدر مطلع لـCNN، تفاصيل إضافية عن إصابتها بالفيروس.

ونشرت ماكيناني تغريدة عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر أعلنت فيها أن نتائج فحوصاتها الخاصة بالفيروس جاءت إيجابية الإثنين.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض أنها لا تعاني من أعراض كما أشارت إلى عدم علمها بإصابة هوب هيكس، الذي كانت على اتصال وثيق به، بالفيروس.

وفي السياق نفسه، كشف مصدر مطلع لـCNN أنه خلال عملية تتبع المخالطين في البيت الأبيض، أُخبرت ماكيناني بأنها كانت على اتصال وثيق بهيكس.

وأشار المصدر إلى أنه بناء على ذلك سُحب اسم المتحدثة باسم البيت الأبيض من رحلة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى ولاية نيو جيرسي، دون أن يُخبرها أحد بإصابة هيكس بالفيروس حتى مساء ذلك اليوم، قبل أن تُجري الفحوصات الخميس.

ووصل كورونا إلى البيت الأبيض وأصاب كل من ترامب وزوجته ميلانيا، وعددا من المسؤولين الأمريكيين.