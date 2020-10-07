أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أثارت المغنية ريانا غضب العديد من المسلمين باستخدام كلمات من حديث نبوي في أغنية خلال حفل عرض أزياء لملابس داخلية من تصميمها، تم بثه عبر "أمازون برايم"، الجمعة الماضية.

ورقصت عارضات الأزياء بالملابس الداخلية خلال حفل ريانا على أنغام أغنية "Doom" لمنتجة الموسيقى كوكو كلوي، التي طرحت الأغنية عام 2017 وهي عبارة عن مزج للموسيقى مع بعض كلمات من حديث تقول: "نقتل الآن في العام الواحد من المشركين".

وطلبت CNN التعليق من فريق ريانا الإعلامي لكن لم نحصل على رد بعد، فيما أشار متحدث باسم كوكو كلوي إلى رسالة الاعتذار التي نشرتها عبر حسابها على تويتر.

وقالت كلوي:" أريد أن أعتذر بشدة على الإساءة التي تسببت فيها النماذج الصوتية في أغنيتي DOOM"، وأضافت: "تم إنتاج الأغنية باستخدام نماذج مقطوعات من Baile Funk على الإنترنت، ولم أكن أعلم أن هذه النماذج فيها نص من الحديث الإسلامي".

وأكدت كلوي أنها تتحمل مسؤولية عدم البحث عما تعنيه الكلمات، وقالت إنها تعمل على حذفها من كل المنصات الإلكترونية.

وفي الحديث الذي رواه أبو موسى الأشعري: "قال رسول الله إن بين يدي الساعة لهرَجًا، قلت: يا رسول الله ما الهرَجُ؟ قال: القتلُ، فقال بعض المسلمين: يا رسولَ اللهِ إنا نقتُلُ الآن في العامِ الواحدِ من المشركينَ كذا وكذا، فقال رسولُ اللهِ ليس بقتلِ المشركين ولكن يقتُلُ بعضُكم بعضًا حتى يقتُلَ الرجلُ جارَهُ وابنَ عمهِ وذا قرابتِهِ، فقال بعضُ القومِ: يا رسولَ اللهِ ومعَنا عُقولُنا ذلك اليومِ؟ فقال رسولُ اللهِ: لا تُنزَعُ عُقولُ أكثرِ ذلك الزمانِ ويَخلُفُ له هباءٌ من الناسِ لا عُقولَ لهم".