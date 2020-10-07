دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، أن وصف المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن لمنافسه دونالد ترامب بـ"جرو بوتين" في المناظرة الرئاسية الأولى، يعكس "قوة ونفوذ" روسيا.

وقال بوتين في مقابلة مع قناة "روسيا 1": "عندما يحاول شخص ما إذلال أو إهانة رئيس الدولة الحالي، في هذه الحالة، في السياق الذي ذكرته، فإنه بطريقة ما يرفعون من شأنك، ويتحدثون عن نفوذنا وقوتنا المذهلين". وأضاف أن هذا الوضع ليس من شأن روسيا، ويمكن لمرشحي الرئاسة الأمريكية تسويته "فيما بينهم على النحو الذي يرونه مناسبا في سياق الأحداث الجارية".

وتابع بوتين بالقول: "فيما يتعلق بالقسوة المتبادلة أو الإهانات المباشرة التي ذكرتها للتو، ما يمكن قوله: هذا مظهر من مظاهر مستوى الثقافة السياسية أو عدم وجودها"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك".

وأكد الرئيس الروسي أن "موقف المرشحين للرئاسة في أي بلد، بما في ذلك في دولة عظمى، مثل الولايات المتحدة، يقيم من قبل ناخبي هذا البلد، في هذه الحالة من قبل مواطني الولايات المتحدة. أما نحن فمراقبون خارجيون، ولا نتدخل".

وأضاف "سنعمل مع أي رئيس مستقبلي للولايات المتحدة، مع الشخص الذي سيثق به الشعب الأمريكي". وتابع بالقول: "أما بالنسبة لمرشح الحزب الديمقراطي، فيمكن أن نقول: من المؤسف أن نرى خطابًا حادًا معاديًا لروسيا".