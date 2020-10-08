(CNN)-- اُتهم 6 رجال، الخميس، في مؤامرة مزعومة لاختطاف حاكمة ولاية ميتشغن غريتشن ويتمر، وفقا لشكوى جنائية فيدرالية.

واتهم آدم فوكس وباري كروفت وتاي غاربين وكالب فرانكس ودانييل هاريس وبراندون كاسيرتا، من ميشيغان بالتآمر لاختطاف ويتمر.

وأصبح مكتب التحقيقات الفيدرالي على علم بوجود مجموعة من الأفراد على وسائل التواصل الاجتماعي كانوا يناقشون للإطاحة العنيفة ببعض مسؤولي الحكومة وعناصر إنفاذ القانون، وفقًا للشكوى الجنائية.

ووفقًا للشكوى، "اتفق كروفت وفوكس من خلال الاتصالات الإلكترونية على توحيد الآخرين في قضيتهم واتخاذ إجراءات عنيفة ضد العديد من حكومات الولايات التي يعتقدون أنها تنتهك دستور الولايات المتحدة".

وتقول وثائق المحكمة إن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) زرع مخبرًا سريًا للسفر إلى دبلن بولاية أوهايو في 6 يونيو حزيران للاجتماع مع كروفت وفوكس وحوالي 13 آخرين.

وبحسب الشكوى، "ناقشوا الطرق المختلفة لتحقيق هذا الهدف من المساعي السلمية إلى أعمال العنف... تحدث العديد من الأعضاء عن قتل" طغاة "أو تولي "حاكم".

في وقت ما خلال الاجتماع، ناقشت المجموعة زيادة أعضائها وتواصلت فوكس مع "مجموعة ميليشيا قاعدة ميتشغن"، وفقًا للشكوى.

وبحلول 14 يونيو، أكد مخبر سري ثان أن فوكس قد تم تقديمه إلى زعيم جماعة الميليشيا وأنهما التقيا في غراند رابيدز بولاية ميشغن.

وسجل المخبر محادثات مع فوكس، حيث قال إنه بحاجة إلى "200 رجل" لاقتحام مبنى الكابيتول في لانسينغ بولاية ميشيغان، واحتجاز رهائن، بما في ذلك ويتمر، وفقًا للشكوى الجنائية.

وأوضح فوكس أنهم سيحاكمون حاكمة ولاية ميشيغان بتهمة "الخيانة"، وقال إنهم سينفذون الخطة قبل انتخابات نوفمبر تشرين الثاني 2020 ".

وفي 20 يونيو حزيران، التقى فوكس وغاربين وآخرون، لمناقشة "خطط للاعتداء على مبنى الكابيتول بولاية ميشيغان، ومواجهة أول المستجيبين لإنفاذ القانون، واستخدام" زجاجات المولوتوف "لتدمير مركبات الشرطة". كما ناقش الحاضرون خططًا لعقد اجتماع إضافي خلال عطلة نهاية الأسبوع الأولى من يوليو تموز للقيام على التدريب التكتيكي على أسلحة نارية، بحسب الشكوى الجنائية.