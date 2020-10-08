(CNN)-- خصَص الأمير البريطاني وليام، دوق كامبريدج، 65 مليون دولار لإطلاق جائزة بيئية جديدة، في محاولة لتشجيع الحلول لبعض التحديات الأكثر إلحاحًا على الأرض.

وفي مقابلة مع مذيع CNN ماكس فوستر، قال الأمير وليام إنه يعتبر أن الجائزة ستكون "أرقى جائزة بيئية عالمية" حتى الآن، وهدفه تحويل النقاش من التشاؤم والسلبية إلى التفاؤل والأمل.

وقال: "هناك أشخاص رائعون يقومون بأشياء لا تصدق في جميع أنحاء العالم، كل ذلك داخل مجتمعات صغيرة في كل مكان. إذا كان لدى أحدهم فكرة رائعة، فيمكننا توسيع نطاق ذلك، ويمكننا استخدام ذلك لمعالجة بعض المشكلات حقًا".

بداية من 2021، سيتم منح جائزة Earthshot (إيرث شوت) سنويًا لخمسة أشخاص أو منظمات أو مجموعات للحصول على حلول للأهداف الخمسة "الأرضية": حماية الطبيعة واستعادتها، وتنظيف الهواء، وإحياء المحيطات، وبناء عالم خالٍ من النفايات أو إصلاح المناخ.

نتيجة لذلك، نأمل أن يكون لدينا ما لا يقل عن 50 حلاً للمشاكل داخل كل مجال من هذه المجالات الخمسة بحلول 2030.

يهدف قصر كينغستون (مقر العائلة المالكة البريطانية) إلى جعل الجائزة واحدة من أعرق الجوائز البيئية العالمية في التاريخ. سيحصل كل فائز على مليون جنيه إسترليني (1.3 مليون دولار) - أكثر بقليل من الفائز بجائزة نوبل.

فيما يتعلق بالمناخ، حطم 2020 عددًا من سجلات الحرارة، مما رفع أجراس الإنذار بأن الأرض تتجه نحو زيادة درجات الحرارة العالمية بأكثر من 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي. يقول الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ إن الزيادة فوق هذه العتبة قد يكون لها عواقب خطيرة ومهددة للحياة من خلال موجات الحر وارتفاع منسوب مياه البحر وندرة المياه ، من بين أمور أخرى كثيرة.

وقال الأمير وليام لـ CNN: "نريد تغيير الحديث وإظهار أنه يمكننا تقديم الحلول، ويمكننا معالجة هذا، وفي غضون 10 سنوات، يمكننا أن نجعل كوكبنا أكثر استدامة وأكثر ازدهارًا وأفضل للجميع".

"بدأ جدي في القيام بأشياء تتعلق بالحفظ منذ وقت طويل، الصندوق العالمي للطبيعة على وجه الخصوص. كان والدي قبل وقته يتحدث عن تغير المناخ. لا أريد أن أسبق وقتي لأننا بعد فوات الأوان - الآن حان وقت العمل ".

وقع اختيار الأمير على أسماء بارزة في مجلس جائزته، بما في ذلك الملكة رانيا العبدالله، قرينة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وممثلة هوليوود الأسترالية كيت بلانشيت، والملياردير الصيني جاك ما، ولاعب كرة القدم البرازيلي داني ألفيس، والمغنية الكولومبية شاكيرا، وعالم الطبيعة البريطاني ديفيد أتينبورو.

وقال أتينبورو في بيان يوم الخميس: "أعتقد حقًا أن الأمور على وشك أن تبدأ بالتحرك، وهذا النوع من الأفكار يمكن أن يكون الشرارة التي ستعطيها دفعة وحافزًا للتطور إلى شيء ضخم... إنه مصدر عظيم للأمل، وآمل أن ينتشر في جميع أنحاء العالم".

وجاء الأمير وليام بفكرة الحصول على الجوائز خلال زيارة قام بها إلى ناميبيا وتنزانيا وكينيا قبل عامين، ومنذ ذلك الحين أخذ نصائح من عشرات الأفراد والمنظمات، بما في ذلك معهد نوبل، وغرينبيس، والمنتدى الاقتصادي العالمي، والأمير تشارلز، والده. .

ومصطلح "إيرث شوت" ​​مستوحى من جهود الرئيس الأمريكي السابق جون ف. كينيدي "الطلقة" لوضع رجل على القمر.

وسيتم فتح باب الترشيحات في 1 نوفمبر تشرين الثاني من هذا العام. وسيقام حفل توزيع جوائز عالمي سنوي في مدينة مختلفة كل عام، بدءًا من لندن في خريف 2021.