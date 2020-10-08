(CNN)-- استخدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميسن استعارات متحيزة جنسيًا لدى تعليقه على المرشحة الديمقراطية لمنصب نائب الرئيس كامالا هاريس، في معرض حديثه عن مشاركتها نائبه مايك بنس، خلال المناظرة التي عٌقدت بينها الليلة الماضية.

ووصف ترامب هاريس على نحو متكرر بأنها "وحش".

وقال ترامب: "هذا الوحش الذي كان على خشبة المسرح مع مايك بنس (نائبه)، الذي دمرها الليلة الماضية.. لكن هذا الوحش - تقول "لا، لا، سيكون هناك تصدعًا، لن يكون هناك هذا".

كما وصفها بأنها "غير محبوبة"، وادعى أنها "شيوعية".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "اعتقدت أن ما حدث الليلة الماضية لم يكن مسابقة. كانت فظيعة. كانت - لا أعتقد أنك يمكن أن تكون أسوأ من ذلك. وهي غير محبوبة على الإطلاق، وهي كذلك. إنها شيوعية، لقد تركت بيرني. لقد تم تصنيفها على اليسار من بيرني من قبل الجميع".

وذكر ترامب أنه إذا تم انتخاب جو بايدن رئيسًا، فلن يستمر "شهرين".

وتابع: "إنها شيوعية. إنها ليست اشتراكية، إنها أبعد من مجرد اشتراكية". وواصل ترامب إطلاق ادعاءات كاذبة ومثيرة للخوف بأن هاريس تريد" فتح الحدود للسماح للقتلة والمغتصبين بالتدفق إلى بلدنا".

وفي وقت سابق الخميس، رفض ترامب المشاركة في المناظرة الرئاسية الثانية، حسبما أعلن خلال لقائه مع شبكة فوكس بيزنس، بينما أكد منافسه جو بايدن مشاركته فيها.

وقال ترامب: "علمت أن اللجنة (لجنة المناظرات الرئاسية) قررت منذ قليل تغيير أسلوب المناظرة وهذا غير مقبول بالنسبة لنا"، وأضاف: "لن أضيع وقتي بالمشاركة في مناظرة افتراضية"، وتابع بالقول: "هذا أمر سخيف، ولم يبلغونا بالقرار قبل اتخاذه بل بعده".