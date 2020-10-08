حملة ترامب توافق على مقترح بايدن بتأجيل موعد المناظرة الرئاسية

"هل لك أن تخرس يا رجل".. ترامب وبايدن يتراشقان الشتائم في أول مناظرة بينهما

(CNN)-- أصدر مدير الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بيانًا جديدًا، الخميس، أعلن فيه موافقته على اقتراح من حملة منافسه الديمقراطي جو بايدن، تأجيل المناظرة الرئاسية الثانية لمدة أسبوع حتى يمكن أن تكون وجهًا لوجه.

وقال مدير حملة ترامب، بيل ستيبين، في بيان: "لا تستطيع (لجنة المناظرات الرئاسية) ووسائل الإعلام إخفاء جو بايدن إلى الأبد. الأمريكيون يستحقون الاستماع مباشرة من كلا المرشحين الرئاسيين في هذين التاريخين، 22 و29 أكتوبر تشرين الأول".

في وقت سابق اليوم، قال ترامب إنه لن يشارك في المناظرة الرئاسية الثانية مع بايدن، بعد أن قالت لجنة المناظرات الرئاسية إن الحدث سيعقد في شكل مناظرة افتراضية، في أعقاب إصابة الرئيس الأمريكي بفيروس كورونا.

وقال ترامب، في مداخلة مع شبكة "فوكس بيزنس": "لن أقوم بمناظرة افتراضية.. لن أضيع وقتي في مناظرة مافتراضية، هذا سخيف".

وحينها، قالت حملة بايدن إنه بسبب إعلان ترامب أنه لن يشارك في مناظرة رئاسية افتراضية الأسبوع المقبل، فإن جو بايدن "سيجد مكانًا مناسبًا لتلقي أسئلة من الناخبين مباشرة في 15 أكتوبر، كما فعل في عدة مناسبات في الأسابيع الأخيرة".

وحثت نائبة مدير الحملة كيت بيدينجفيلد، لجنة المناظرة في بيان، على تحريك موعدة المناظرة المقررة في 15 أكتوبر إلى 22 أكتوبر تشرين الأول "حتى لا يتمكن الرئيس من التهرب من المساءلة".