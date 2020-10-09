مالي: إطلاق سراح عاملة إغاثة فرنسية بعد تحريرها من قبضة مسلحين

(CNN)-- أُفرج عن عاملة إغاثة فرنسية كانت قد اختطفت في دولة مالي الواقعة في غرب إفريقيا، وهي في طريقها إلى العاصمة باماكو، بحسب بيان صادر عن مكتب الرئاسة في مالي.

La présidence de la République confirme la libération de M. Soumaila Cisse et Mme Sophie Petronin. Les ex otages sont en route pour Bamako.

وتم اختطاف صوفي بيترونين في مدينة جاو في ديسمبر كانون الأول 2016.

وأخبر ابن شقيقتها ليونيل غرانويلاك شبكة أخبار BFM الفرنسية الرسمية، مساء الثلاثاء، أن صوفي بترونين كانت محتجزة لمدة 1381 يومًا.

وأضاف: "يمكننا أن نقول بثقة هذا المساء إنها حرة حتى لو لم تؤكد السلطات الفرنسية ذلك بعد.. سيباستيان، ابنة خالتي، موجودة في الموقع في باماكو، وهم يستعدون للترحيب بها".

وقال نجل صوفي بيترونين، سيباستيان شادو بيترونين، لفرانس 24، الثلاثاء، إنه يخشى الوضع الذي سيجد والدته فيها.

وتابع: "أتوقع أن أجد شخصًا مريضًا، ضعيفًا جدًا. آمل أن تتمكن من الرؤية لا أعتقد أنها تستطيع الوقوف".

وأكد ابنها أنه "بغض النظر عن حالتها.. أنا أتطلع لرؤيتها مرة أخرى".