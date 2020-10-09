رئيس أذربيجان: مقاتلات F-16 التركية لا تشارك في المعارك ضد أرمينيا

(CNN) -- تُجرى محادثات بوساطة روسية بين وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان في موسكو، في محاولة لتخفيف التوترات المتصاعدة منذ فترة طويلة، التي اندلعت مؤخرًا في جيب ناغورني - كاراباخ المتنازع عليه.

واستمرت الاشتباكات الجمعة بين أذربيجان وقوات إقليم ناغورني - كاراباخ.

وقالت أذربيجان الجمعة، إن 31 مدنيًا قتلوا وأصيب 164 منذ بدء القتال في أواخر سبتمبر أيلول، وفقا لمكتب المدعي العام.

وفي وقت سابق اليوم، قال رئيس أذربيجان إلهام علييف، في تصريحات صحفية، إن بلاده ستمنح أرمينيا "فرصتها الأخيرة لحل النزاع سلميًا".

وقالت السلطات في إقليم ناغورني - كاراباخ، الذي تقع داخل حدود أذربيجان، لكنها تتمتع باستقلال فعلي وأغلبية أرمنية، الجمعة، إن 22 من المدنيين قتلوا وأصيب 95، وفقًا لمركز المعلومات الأرمني المُوحد الذي تديره الدولة.

وأصدرت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت، بيانا، الجمعة، دعت فيه إلى وقف إطلاق النار بشكل عاجل في منطقة النزاع.

وقالت باشيليت: "إنه لمن دواعي القلق العميق أننا رأينا في الأيام الأخيرة مناطق مأهولة بالسكان مستهدفة وقُصفت بالأسلحة الثقيلة داخل وحول منطقة الصراع".