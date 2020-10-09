(CNN)-- مُنحت جائزة نوبل للسلام لعام 2020 لبرنامج الأغذية العالمي (فاو)، التابع للأمم المتحدة، "لجهوده في مكافحة الجوع، ومساهمته في تحسين ظروف السلام في المناطق المتضررة من النزاعات، ولعمله كقوة دافعة في الجهود المبذولة لمنع استخدام الصياد كسلاح حرب وصراع".

في حين قال برنامج الأغذية العالمي إن الجائزة بمثابة "تذكير قوي للعالم بأن السلام والقضاء على الجوع يسيران جنبًا إلى جنب".

كما عبر البرنامج، في تغريدة الجمعة، عن "خالص شكره للجنة الجائزة على تكريمه.

Deepest thanks @NobelPrize for honouring the World Food Programme with the 2020 #NobelPeacePrize. This is a powerful reminder to the world that peace and #ZeroHunger go hand-in-hand. https://t.co/1CYXPcnvlF

ولدى وجوده في النيجر، قال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي، لبيكي أندرسون من CNN، فور علمه بالنبأ: "إنها المرة الأولى في حياتي التي أكون فيها عاجزًا عن الكلام حقًا، لا أصدق ذلك حقًا".

وأضاف بيزلي، أن هناك حاجة إلى مزيد من الإجراءات من جانب المليارديرات والبلدان لحل مشكلة الجوع في العالم، مؤكدًا: "نواجه أول أسوأ أزمة إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية، وعليهم أن يتقدموا الآن مرة واحدة ويظهروا للإنسانية أنهم يهتمون بنا ويساعدوننا".

وأشار بيزلي إلى أنه يمكن إنقاذ مليون شخص من المجاعة إذا تم توفير "فقط 5 مليارات، هذا كل شيء. أعلم أن هذا كثير من المال بالنسبة للأشخاص الذين ليس لديهم أموال، لكن بالنسبة لأولئك المليارديرات الذين كسبوا تريليونات، هيا، حان الوقت للتقدم ونرجو مساعدتك".

وتابع بيزلي: "لا ينبغي لأحد أن ينام جائعًا"

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن سعادته بالجائزة، قائلا إن برنامج الأغذية العالمي هو المستجيب الأول في العالم على الخطوط الأمامية لانعدام الأمن الغذائي.

وأكد غوتيريش أنه "في عالم الوفرة، من غير المعقول أن ينام مئات الملايين كل ليلة وهم جائعون. هناك ملايين آخرون على شفا المجاعة بسبب جائحة كوفيد – 19".