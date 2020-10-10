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أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – اعترضت حملة ترامب الانتخابية على تأجيل موعد المناظرة بين الرئيس الأمريكي والمرشح الديمقراطي، جو بايدن، والتي كانت مقررة في 15 أكتوبر/تشرين أول الجاري.

وفي بيان لـCNN، قال مدير حملة ترامب، تيم مارتو: "لا يوجد سبب طبي لوقف المناظرة التي كانت مقررة في 15 أكتوبر بميامي كون الرئيس بصحة جيدة وجاهز للمناظرة"، على حد تعبيره.

وأشار مدير حملة ترامب الانتخابية إلى أنه لا يوجد سبب لعدم إقامة 3 مناظرات وطالب اللجنة التي وصفها بـ"المتحيزة" بالكف عن دعم بايدن وحمايته، حسب قوله.

ويتوجب على الرئيس الأمريكي أن يثبت أن نتيجة فحصه جاءت سلبية بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد وإدخاله إلى مستشفى وولتر رييد العسكري.