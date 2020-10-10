تويتر وفيسبوك يتخذان إجراءات ضد ترامب بعد مزاعمه عن كورونا والإنفلونزا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – رجح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجمعة، أن يكون قد التقط فيروس كورونا خلال إحدى المناسبات التي أقيمت في البيت الأبيض.

وأكد ترامب أنه غير متأكد من المكان الذي التقط فيه عدوى فيروس كورونا المستجد، والذي أدخله للمستشفى لثلاثة أيام.

وقال الرئيس الأمريكي: "لقد أقيمت العديد من المناسبات في البيت الأبيض، وربما حدث الأمر هناك"، حسبما ذكر في حوار مع قناة FOX ليل الجمعة.

وتابع ترامب قائلا: "لا أعلم بالحقيقة، لا أحد يعلم بالتأكيد، الكثير من الأشخاص أصيبوا به حول العالم، إن العدوى تنتقل بسرعة".

وأضاف الرئيس الأمريكي قائلا إن انتقال العدوى سريع جدا لكنه أشار إلى أن المصاب يتعافى منه بشكل عام بمساعدة الأدوية، حسب قوله.