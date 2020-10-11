نشر الأحد ، 11 أكتوبر / تشرين الأول 2020

(CNN)-- تعتزم نيجيريا حل وحدة شرطة مثيرة للجدل مُتهمة بالوحشية، بعد احتجاجات على مستوى البلاد تطالب بوضع حد لعنف الشرطة في البلاد.

وأعلن المفتش العام للشرطة النيجيرية، أنه سيتم حل الفرقة الخاصة بمكافحة السرقة، المعروفة باسم "سارس - SARS"، وفقا لبيان للشرطة.

وقال بيان صادر عن المتحدث باسم الشرطة فرانك إمبا، إن قرارًا صدر اليوم بحل فرقة مكافحة السرقة الخاصة عبر 36 قيادة شرطة في ولايات ومناطق العاصمة الفيدرالية.

وأضاف امبا أن جميع ضباط السارس يعاد نشرهم على الفور.

ومع ذلك، بينما رحب المتظاهرون المبتهجون بالخبر، تعهدوا بمواصلة المسيرة مطالبهم بإنهاء وحشية الشرطة بجميع أشكالها ومحاسبة الضباط المارقين.

وقبل إعلان قرار حل "سارس"، لقي رجل مصرعه وأصيب عدد آخر عندما أطلقت الشرطة النيجيرية الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع على الشباب المحتجين على الوحدة في ولاية أويو، كما أصيب خمسة آخرون ونقلوا إلى المستشفى، بحسب المحافظ سي ماكيندي.

كما أفاد المتظاهرون في العاصمة النيجيرية أبوجا، أن الشرطة كانت تستخدم خراطيم المياه وتطلق الذخيرة الحية خلال مسيرة بعد ظهر يوم الأحد.

كانت الاحتجاجات على مستوى البلاد تتويجًا لأسابيع من الغضب والغضب عبر الإنترنت من قبل شباب البلاد بسبب مزاعم الخطف والتحرش والقتل والابتزاز من قبل السارس.

وانتشر وسم #EndSars في جميع أنحاء العالم منذ يوم الجمعة ويستخدمه الناس في نيجيريا لمشاركة مقاطع فيديو وصور للشرطة تستخدم خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.

وقالت امرأة كانت في مسيرة أبوجا يوم السبت، حيث تم استخدام الغاز المسيل للدموع أيضًا، لـCNN أن الاحتجاجات كانت سلمية حتى بدأت الشرطة في إطلاق النار على المتظاهرين.

وأضاف ندي كاتو (31 عامًا): "لم يرم أحد بأي شيء أو فعل أي خطأ، لكن الشرطة ظلت تهددنا".

وجرت احتجاجات التضامن يوم الأحد في المملكة المتحدة بقيادة الممثل جون بوييغا وفي واشنطن العاصمة بالولايات المتحدة. وكلا البلدان لديهما عدد كبير من المهاجرين النيجيريين.

وقالت منظمة العفو الدولية إنها وثقت 82 حالة من وحشية الشرطة في نيجيريا بين عامي 2017 و 2020.

وذكرت منظمة العفو الدولية أن الأشخاص الذين اعتقلهم السارس عانوا من أساليب التعذيب بما في ذلك الشنق والإعدام الوهمي والعنف الجنسي.