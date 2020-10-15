(CNN)-- ندد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مرة أخرى، الخميس، بتورط تركيا في النزاع الدائر في إقليم ناغورني - كاراباخ.

وقال بومبيو، في حديثه لبرنامج "إريك إريكسون شو"، المُذاع عبر راديو WSB: "إنه أمر خطير. لدينا الآن الأتراك، الذين تدخلوا وقدموا الموارد لأذربيجان، مما زاد من المخاطر، وزاد من شدة القتال التي تحدث في هذه المعركة التاريخية على هذا المكان المسمى ناغورني – كاراباخ".

وتابع بومبيو: "يجب أن يتم حل هذا الصراع من خلال المفاوضات والمناقشات السلمية، وليس من خلال النزاع المسلح، وبالتأكيد ليس مع دول أطراف ثالثة تأتي لتضفي قوتها على ما هو بالفعل برميل بارود... نأمل أن يتمكن الأرمن من الدفاع ضد ما يفعله الأذربيجانيون، وأنهم جميعًا، قبل أن يحدث ذلك، أن يفعلوا وقف إطلاق النار بشكل صحيح، ثم يجلسون على الطاولة ويحاولون حل هذا الأمر - وهي مجموعة المشاكل التاريخية والمعقدة حقًا".

وخلال مؤتمر صحفي لوزارة الخارجية، الأربعاء، قال بومبيو إنهم "شاهدوا تركيا تبدأ في تدعيم أذربيجان"، مُحذرًا أنقرة أوغلو من "التداعيات المدمرة المحتملة" لذلك.

وقال بومبيو: "لقد طلبنا من كل لاعب دولي البقاء خارج المنطقة، وعدم الاستمرار في مفاقمة المشاكل، ونحن نعمل على تحقيق ذلك".