يحدث الآن.. ترامب وبايدن يواجهان أسئلة الناخبين.. ما عليك الانتباه له؟

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—بدأ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي بانتخابات 2020، جو بايدن، باستقبال والإجابة على أسئلة الناخبين في حدثين منفصلين، وفيما يلي نقدم لكم 3 قضايا ينتظر من المتنافسين التطرق وتوضيح استراتيجيتهما حولها:

1- استراتيجية الرئيس ترامب في مواجهة فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19".

2- ملفي المحكمة العليا والرعاية الصحية، وترشيح ترامب لآيمي كوني باريت كرئيسة للمحكمة العليا.

3- الأسئلة التي حاول بايدن تفاديها، مثل رأيه في زيادة عدد مقاعد المحكمة العليا، إذ أن الموافقة على باريت قد يعطي المحافظين أغلبية 6-3 مقاعد في المحكمة.

ويشار إلى أن ترامب سيواجه أسئلة الناخبين لمدة 60 دقيقة في حدث الـ"تاون هول" الذي تستضيفه NBC، في حين يظهر بايدن بالتوقيت ذاته على ABC لمدة 90 دقيقة، في خطوة تأتي بعد إلغاء مفوضية المناظرات الرئاسية مناظرة المتنافسين على خلفية إصابة ترامب بفيروس كورونا.