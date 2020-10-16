لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- أعلن رئيس مجلس العموم البريطاني، الخميس، أن مطاعم وبارات مجلس العموم يجب أن تتوقف عن بيع الكحول بما يتماشى مع القيود الحكومية المتعلقة بفيروس كورونا.

وقال رئيس البرلمان البريطاني، ليندسي هويل، إن الإجراء يسري بداية من يوم السبت المقبل.

وأضاف هويل، في بيان: "نظرًا لأن النواب يمثلون دوائر انتخابية في مستويات مختلفة - مع أعلى مستوى أمر بإغلاق الحانات - فقد قررت وقف بيع الكحول في مجلس العموم اعتبارًا من يوم السبت".

وتابع هويل: "هذا يعني أنه لن يكون من الممكن شراء مشروب كحولي من أي من منافذ تقديم الطعام لدينا في المستقبل المنظور - سواء تم تقديم الطعام أم لا".

يشتهر مجلس العموم البريطاني بأنه موطن للعديد من البارات وكذلك المطاعم.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان مجلس اللوردات المتواجد في مبنى البرلمان المشترك سيحذو حذوه مجلس العموم.