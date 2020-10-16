باريس، فرنسا (CNN)-- أكد مكتب الادعاء الوطني لمكافحة الإرهاب لـCNN، أنه تم العثور على رجل مقطوع الرأس في ضاحية إيراغني سور أويس في العاصمة باريس.

كما أكد مكتب الادعاء الوطني لمكافحة الإرهاب أن المهاجم قُتل على يد الشرطة في نفس المنطقة، إيراغني سور أويز.

ويتولى حاليًا المدعي العام لمكافحة الإرهاب التحقيق في الحادث.

وقال مكتب الادعاء الوطني الفرنسي لمكافحة الإرهاب لـCNN، إن الضحية كان مدرسًا في مدرسة ثانوية في منطقة كونفلانس سانت أونورين.

وأكد قصر الإليزيه لـCNN، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، سيزور ضاحية باريس، حيث المكان الذي عُثر فيه على الرجل في وقت سابق الجمعة.

وقالت الرئاسة الفرنسية لـCNN، إن ماكرون التقى في وقت سابق من الليل بعدد من كبار المسؤولين في الحكومة الفرنسية في غرفة الأزمات بوزارة الداخلية في باريس.

وكتب وزير الداخلية جيرالد دارمانين، عبر تويتر، أنه "يطلع بنفسه بشكل مباشر" على الوضع "من غرفة الأزمات التي افتتحها بالاتصال مع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء".

كما شاركت وزيرة المواطنة الشابة، مارلين شيابا، في اجتماع الأزمة، وفقًا لحسابها على تويتر.