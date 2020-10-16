لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، التي تتولى بلادها رئاسة الاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر، الجمعة، إلغاء قمة الاتحاد الخاصة بشأن الصين، المقرر عقدها في 16 نوفمبر تشرين الثاني في العاصمة برلين، بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقالت ميركل للصحفيين، في ختام اجتماع للمجلس الأوروبي في بروكسل: "في سياق الوباء، من الواضح أننا لن نسمح بعقد القمة غير الرسمية، وعلينا الاستغناء عنها".

وأضافت: "أعتقد أن هذه رسالة ضرورية"، حيث قامت الدول الأوروبية بتشديد الإجراءات الصحية لمواجهة الموجة الثانية من الوباء.

يوم الجمعة، أعلن معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، تسجيل البلاد رقم قياسي جديد في إصابات كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، بزيادة 7334 إصابة.

ومع الإحصاءات الجديدة، وصل إجمالي حالات كورونا في ألمانيا إلى 348 ألفاً و557 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 9734.

يأتي هذا في وقت تتصاعد المخاوف من تداعيات كبيرة للموجة الثانية لفيروس كورونا في أوروبا. ويوم الخميس، قالت منظمة الصحة العالمية إن قرابة 80% من دول القارة تشهد نموًا في حالات الوباء.