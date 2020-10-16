بـ6 نقاط.. ملخص سريع لحواري بايدن وترامب المتزامنين

شاهد كيف رد ترامب عندما سألته مذيعه إذا كان يؤيد مناعة القطيع كاستراتيجية

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—واجه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي، جو بايدن، أسئلة الناخبين في حوارين متزامنين على قناتي NBC وABC الأمريكيتين، بخطوة تأتي بعد إلغاء مفوضية المناظرات الرئاسية مناظرة المتنافسين على خلفية إصابة ترامب بفيروس كورونا، وفيما يلي نستعرض لكم أبر النقاط:

بايدن:

1- لقاح فيروس كورونا: أوضح بايدن أنه لن يتردد في أخذ لقاح فيروس كورونا حالما توقع اللجان العلمية على سلامته ومفعوله.

2- المحكمة العليا: قال بايدن إنه "ليس من المعجبين" بالتكتل القضائي (زيادة عدد مقاعد المحكمة العليا، إذ أن الموافقة على باريت قد يعطي المحافظين أغلبية 6-3 مقاعد في المحكمة العليا)

3- الإعفاءات الضريبية: تعهد بايدن بإلغاء الإعفاءات الضريبية التي وضعها ترامب، قائلا إنها تستهدف الأغنياء وليس الأشخاص من متوسطي الدخل.

ترامب:

1- فيروس كورونا: قال ترامب إنه يشعر "بخير" بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا، قائلا إنه لا يذكر إن كان قد أجرى فحصا قبل إجراء المناظرة الرئاسية الأولى.

2- الضرائب: قال ترامب إنه يخضع لتدقيق الـIRS وأنه "يعامل بصورة سيئة جدا من قبلهم" في رد على سؤال حول سجله الضريبي وإن كان سيكشفه.

3- شجب المتعصبين للعرق الأبيض: قال ترامب إنه يشجب المتعصبين للعرق الأبيض بعد عدم قيامه بذلك في مناظرته الانتخابية الأولى مع بايدن.