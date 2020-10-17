تركيا: الجيش الأرميني يهرب من خط الجبهة.. وأذربيجان سترد على "الدناءة"

اتفاق بين أذربيجان وأرمينيا على وقف إطلاق النار لتبادل الأسرى والجثامين

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – هاجمت وزارة الدفاع التركية الجيش الأرميني، السبت، مشيرة إلى أنه "يهرب" أمام نظيره الأذربيجاني ويقصف الأحياء المدنية بالصواريخ.

وقالت الدفاع التركية: "الجيش الأرميني الذي يهرب أمام الجيش الأذربيجاني في خط الجبهة قصف مجدداً بالصواريخ الأحياء المدينة بجبن وغدر"، وفقا لقناة TRT الرسمية التركية.

وأضافت الوزارة قائلة إن الجيش الأذري يرد على هجمات الأرمينيين في ميدان القتال، واصفة ما تقوم به يريفان بـ"الدناءة"، على حد تعبيرها.

وتابعت الدفاع التركية قائلة: "الجيش الأرميني يعيش حالة كبيرة من اليأس ويرتكب كل يوم جريمة جديدة ضد الإنسانية، والصامتون رغم هذه المجازر سيحتلون مكانهم في صفحات التاريخ الملطخة"، حسب تعبيرها.

وكان قد أعلن الرئيس الأذري، إلهام علييف، عن السيطرة على المناطق السكنية من محافظة "فضولي" والتي شملت قرى عدة تابعة للمحافظة، والمدينة نفسها، وفقا لوكالة أنباء أذربيجان الرسمية.