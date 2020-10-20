أمريكا تدرج أحمد لقمان طالب وشركته للأحجار الكريمة بقائمة العقوبات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، إدراج شركة أحمد لقمان طالب للأحجار الكريمة ومقرها أستراليا على قائمة العقوبات بسبب التيسير المالي لتنظيم القاعدة.

جاء ذلك في بيان للخارجية الأمريكية، قالت فيه: "تستمر الولايات المتحدة في تعطيل الشبكات المالية واللوجستية التي تدعم عمليات تنظيم القاعدة في الشرق الأوسط وعبر العالم من خلال فرض عقوبات على أحد ميسّريها الماليين. فقد تمّ إدراج أحمد لقمان طالب على قائمة العقوبات وفقًا للأمر التنفيذي 13224، بسبب تقديم المساعدة المادية أو الرعاية أو الدعم المالي أو المادي أو مساعدة تنظيم القاعدة أو بسبب دعمها وتزويده لها بالسلع أو الخدمات. إلى ذلك، تمّ إدراج شركة طالب وأولاده، التي يملكها أو يسيطر عليها أو يديرها طالب".

وأضافت: "يشارك أحمد لقمان طالب في الأنشطة العملياتية والتسهيلية لمصلحة تنظيم القاعدة، ويسهم في تعزيز أهدافها.. شركة طالب وأولاده PTY LTD، وهي شركة للأحجار الكريمة مقرّها أستراليا، يملكها أو يتحكم فيها أو يديرها أحمد لقمان طالب. وقد أجرى طالب تعاملات مالية في عدد من البلدان وأتاح له تعامله التجاري في الأحجار الكريمة القدرة على نقل الأموال دوليًا لصالح تنظيم القاعدة".

وتابعت الخارجية الأمريكية في بيانها: "لقد حقّقت الولايات المتحدة تقدمًا كبيرًا في تقويض شبكات دعم تنظيم القاعدة في جميع أنحاء العالم، وهي لن تدّخر جهدا في استهداف أنشطة التنظيم الإرهابية ومن يدعمها".