دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن حكومة السودان وافقت على دفع 335 مليون دولار لضحايا الإرهاب الأمريكيين مقابل رفع اسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب وذلك بعد أن صنفت في القائمة في عام 1993. ووفقاً لوزارة الخارجية الأمريكية تم تصنيف الدول بناء على الدعم المتكرر لأعمال الإرهاب الدولي. حيث تشمل القائمة أربع دول حتى الآن وهي كوريا الشمالية، إيران، السودان وسوريا.

وتتمحور العقوبات الناتجة عن التصنيف بموجب هذه السلطات أربع فئات رئيسية وتشمل:

1. القيود المفروضة على المساعدات الخارجية الأمريكية

2. فرض حظر على الصادرات والمبيعات الدفاعية

3. ضوابط معينة على صادرات المواد ذات الاستخدام المزدوج

4. القيود المالية المتنوعة وغيرها من القيود

إضافة لقوانين عقوبات أخرى تعاقب الأشخاص والدول التي تشارك في تجارة معينة مع الدول الراعية. إليكم نظرة إلى إنفوجرافيك أعلاه والذي يظهر الدول المدرجة في قائمة الدول الراعية للإرهاب وفقاً للإدارة الأمريكية.