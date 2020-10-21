نيويورك، الولايات المتحدة (CNN)—أثار الإعلامي الأمريكي، جيفري توبين، تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد فيديو كشف فيه عن عورته خلال مقابلة على تطبيق "زوم".

توبين رفض التعليق لـCNN مشيرا إلى البيان الذي أدلى به إلى Vice، وقال فيه: "قمت بخطأ محرج وغبي للغاية باعتقادي أنني لست على الكاميرا.. أعتذر لزوجتي وعائلتي وأصدقائي وزملائي في العمل.. اعتقدت أنني لست مرئيا على زوم، واعتقدت أنه لا أحد على زوم يمكنه رؤيتي.."

وأعلنت صحيفة نيويوركر عن "تعليق" توبين الذي يعمل مراسلا فيها، قائلة إنها تجري تحقيقا بالموضوع.

وقال متحدث باسم CNN إن توبين (وهو كبير محللي الشؤون القضائية في CNN) "طلب إجازة لبعض الوقت في حين يواجه مسائل شخصية، وقد منحناه إياها".