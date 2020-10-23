من انتصر بمناظرة بايدن وترامب الأخيرة؟ استطلاع CNN يكشف

شاهد.. ترامب وبايدن يتبادلان الاتهامات حول فيروس كورونا في آخر مناظرة بينهما

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—أظهر استطلاع فوري لـCNN عقب انتهاء المناظرة الرئاسية الأخيرة بين الرئيس دونالد ترامب ومنافسه بانتخابات نوفمبر 2020، أن المنافس قدم أداء أفضل.

وفيما يلي النسب التي أظهرها الاستطلاع:

- 28% فقط قالوا إن ترامب فاز بالمناظرة مقابل 67% قالوا إن الانتصار كان حليف بايدن.

- بشكل عام 53% من متابعي المناظرة قالوا إن أداء بايدن كان أفضل مقابل 39% قالوا إن الكفة مالت لصالح ترامب.

- 73% من متابعي المناظرة قالوا إن انتقاد بايدن لترامب كان عادلا و26% قالوا إنه ليس كذلك، مقابل 50% قالوا إن انتقاد ترامب لبايدن كان عادلا و49% قالوا إنه لم يكن عادلا.

ويشار إلى أن استطلاع CNN أجرته SSRS عبر الهاتف مع 585 ناخبا مسجلا ممن شاهدوا أيضا مناظرة 22 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، في حين أن هامش الخطأ هو 5.7 نقطة مئوية.