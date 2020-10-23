تقصي الحقائق.. 5 ادعاءات كاذبة من ترامب في المناظرة الأخيرة

شاهد.. ترامب وبايدن يتبادلان الاتهامات حول فيروس كورونا في آخر مناظرة بينهما

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- خلال المناظرة الأخيرة قبل الانتخابات الأمريكية، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدة ادعاءات حول فيروس كورونا المستجد والتدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية بالإضافة إلى اتهامات لمنافسه الديمقراطي جو بايدن وأسرته.

ونعرض لكم فيما يلي بعض أبرز المزاعم التي قالها ترامب وحقيقتها:

"لقاح كورونا جاهز"

زعم الرئيس الأمريكي أن لقاح فيروس كورونا المستجد جاهز، وقال: "لدينا لقاح قادم، إنه جاهز".

الحقيقة: التصريح بأن اللقاح جاهز ادعاء كاذب، وهيئة الغذاء والدواء الأمريكية لم توافق على أي لقاح لكورونا بعد. وتعمل 4 شركات بالولايات المتحدة في المرحلة الثالثة من تجارب اللقاح وهي موديرنا وفايزر وأسترازينيكا وجونسون أند جونسون، لكن علقت الشركتان الأخيرتان تجاربهما بسبب ظهور أعراض جانبية للقاح التجريبي.

"فيروس كورونا ينتهي"

زعم ترامب أن فيروس كورونا المستجد ينتهي، قائلا: "نحن نقترب من النهاية، إنه ينتهي".

الحقيقة: ادعاء كاذب، وضع فيروس كورونا في الولايات المتحدة يزداد سوءا بحسب أعداد الإصابات وعدد الأشخاص الذين يدخلون المستشفى، ولا يوجد دليل على ادعاء ترامب، الذي كان يزعم على مدار الشهور الماضية أن فيروس كورونا يختفي.

"كان من المتوقع موت 2.2 مليون أمريكي بسبب كورونا"

زعم ترامب أنه كان من المتوقع موت 2.2 مليون أمريكي بسبب فيروس كورونا، مدعيا أن جهوده وإجراءاته في مواجهة الفيروس قللت عدد الوفيات ذلك.

الحقيقة: ادعاء كاذب، لا يوجد أي تقرير رسمي أمريكي توقع هذا العدد، ويبدو أن ترامب يشير إلى تقرير لباحثين في جامعة "Imperial College London"، لكنهم توقعوا هذا الرقم إذا لم تتخذ الولايات المتحدة أي إجراءات احترازية على الإطلاق لمواجهة الفيروس.

"روسيا تتدخل لأخسر الانتخابات"

زعم ترامب أن روسيا تتدخل في الانتخابات الأمريكية لأنها تريد أن يخسرها، قائلا إنه لا يوجد أي أحد أكثر حزما منه تجاه روسيا.

الحقيقة: على مدار الشهور الماضية، أكد كبار مسؤولي الاستخبارات الأمريكية أن روسيا تحاول التدخل في الانتخابات بشدة لإيذاء بايدن. وقال مسؤول الاستخبارات الأمريكية لأمن الانتخابات في أغسطس الماضي إن روسيا تسعى إلى إيذاء بايدن بنشر معلومات كاذبة ومزاعم فساد عنه وعن أسرته.

"بايدن حصل على 3.5 مليون دولار من روسيا"

زعم ترامب أن بايدن حصل على 3.5 مليون دولار من روسيا، قائلا: "لقد حصلت على 3.5 مليون دولار من روسيا، لقد حصلت عائلتك على 3.5 مليون دولار من روسيا"، مضيفا أنها "جاءت عبر بوتين".

الحقيقة: ادعاء كاذب، إذ يبدو أن ترامب يحاول إثارة ادعاء سابق ضد هانتر بايدن نجل المرشح الديمقراطي، لكن لا علاقة للأمر بجو بايدن، كما أن نجله نفى هذا الادعاء، ولم يقدم تقرير لمجلس الشيوخ أي دليل على فساد أو مخالفة ارتكبها نجل بايدن.