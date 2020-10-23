دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—المؤشر العالمي "للإفلات من العقاب" 2019 الصادر عن لجنة حماية الصحفيين يسلط الضوء على الدول التي يرتكب بها جرائم ضد الصحفيين ولا يتم مقاضاة مرتكبي الجرائم. وتمثل الدول الـ13 في القائمة كالأسوأ في سجلات محاكمة جرائم قتل الصحفيين، حيث تعد هذه الدول مزيجًا من المناطق التي تمزقها النزاعات، حيث تلجأ الجماعات الإجرامية والسياسيون والمسؤولون الحكوميون والجهات الفاعلة القوية الأخرى إلى العنف لإسكات التقارير النقدية والاستقصائية. ووجدت لجنة حماية الصحفيين أن الفساد غير الخاضع للرقابة والمؤسسات غير الفعالة والافتقار إلى الإرادة السياسية لمتابعة التحقيقات القوية، هي عوامل ينتج عنها الإفلات من العقاب.

ويغطي المؤشر فترة 10 سنوات انتهاء بـ 31 أغسطس ،2019 حيث تبين مقتل 318 صحفيًا بسبب عملهم في جميع أنحاء العالم وفي 86٪ من هذه الحالات لم تتم مقاضاة الجناة بنجاح. في العام الماضي، سجلت لجنة حماية الصحفيين إفلاتاً كاملاً من العقاب في 85٪ من الحالات. تاريخياً، كان هذا الرقم أقرب إلى 90٪؛ يعكس العامان الماضيان تحسنًا طفيفًا، حيث تمثل 13 دولة على المؤشر أكثر من ثلاثة أرباع (222) إجمالي جرائم قتل الصحفيين التي لم تُحل خلال فترة المؤشر.

وتبنى حسابات مؤشر الإفلات من العقاب التابع للجنة حماية الصحفيين على عدد جرائم قتل الصحفيين التي لم تُحل كنسبة مئوية من مجموع العدد السكاني لكل دولة. تعرّف لجنة حماية الصحفيين القتل على أنه قتل متعمد لصحفي معين انتقاما من عمل الضحية. ولا يشمل هذا المؤشر حالات الصحفيين الذين قتلوا في المعرك أو أثناء القيام بمهام خطيرة مثل تغطية الاحتجاجات التي تتحول إلى أعمال عنف. تعتبر القضايا غير محلولة عندما لا يتم الحصول على إدانة، حتى لو تم التعرف على المشتبه بهم وهم رهن الاعتقال. إليكم في الإنفوجرافيك أعلاه نظرة على الدول التي احتلت القائمة في مؤشر الإفلات من العقاب.