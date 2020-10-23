دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أجرى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي، جو بايدن، المناظرة الرئاسية الأخيرة لهما، قبل الانتخابات الأمريكية في نوفمبر والتي شابها سجال وتبادل الاتهامات.

واستشهد المتنافسان بعدد من مقاطع الفيديو لهما خلال المناظرة وقاما بنشرها على حساباتهما أو حسابات حملتهما الانتخابية، وفيما يلي نستعرض لكم أبرزها:

بايدن:

Donald Trump is the most racist president in modern history. https://t.co/6GyKSbRoHA

نشر بايدن مقطع فيديو عن موضوع العنصرية قائلا بتعليق: "دونالد ترامب أكثر رئيس عنصرية في التاريخ المعاصر".

I have released all of my tax returns. 22 years. Go look at them. What is Donald Trump hiding? https://t.co/2TNt0z1QMw

وفي تغريدة منفصلة تطرق بايدن إلى الإقرارات الضريبة، قائلا في تعليق على مقطع فيديو: "كشفت عن سجلاتي الضريبية، 22 عاما، أذهب وأنظر إليها.. ماذا يخفي دونالد ترامب؟"

ترامب:

President @realDonaldTrump: Joe Biden was in government for 47 years and didn’t do anything #Debates2020 https://t.co/bn8VeqMItG

نشرت حملة ترامب الانتخابية مقطع فيديو قالت في تعليق عليه: "ترامب: جو بايدن كان في الحكومة لـ47 عاما ولم يفعل شيئا".

President @realDonaldTrump: I’m not the one who makes money from Russia, China, and Ukraine - that’s Joe Biden. #Debates2020 https://t.co/1LBiMuEJ8e

وفي تغريدتين منفصلتين نشرت حملة ترامب مقاطع فيديو حول موضوع العلاقات مع روسيا والصين وأوكرانيا، قائلة بتعليق: "ترامب: أنا لست من يصنع الأموال من روسيا والصين وأوكرانيا.. وأن على بايدن تقديم توضيح للشعب الأمريكي.."