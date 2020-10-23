أبرز مقاطع الفيديو التي هاجم بها ترامب وبايدن بعضهما على تويتر بعد المناظرة الرئاسية الأخيرة

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لقطات من المناظرة الرئاسية الأخيرة لبادين وترامب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أجرى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي، جو بايدن، المناظرة الرئاسية الأخيرة لهما، قبل الانتخابات الأمريكية في نوفمبر والتي شابها سجال وتبادل الاتهامات.

واستشهد المتنافسان بعدد من مقاطع الفيديو لهما خلال المناظرة وقاما بنشرها على حساباتهما أو حسابات حملتهما الانتخابية، وفيما يلي نستعرض لكم أبرزها:

بايدن:

نشر بايدن مقطع فيديو عن موضوع العنصرية قائلا بتعليق: "دونالد ترامب أكثر رئيس عنصرية في التاريخ المعاصر".

وفي تغريدة منفصلة تطرق بايدن إلى الإقرارات الضريبة، قائلا في تعليق على مقطع فيديو: "كشفت عن سجلاتي الضريبية، 22 عاما، أذهب وأنظر إليها.. ماذا يخفي دونالد ترامب؟"

ترامب:

نشرت حملة ترامب الانتخابية مقطع فيديو قالت في تعليق عليه: "ترامب: جو بايدن كان في الحكومة لـ47 عاما ولم يفعل شيئا".

وفي تغريدتين منفصلتين نشرت حملة ترامب مقاطع فيديو حول موضوع العلاقات مع روسيا والصين وأوكرانيا، قائلة بتعليق: "ترامب: أنا لست من يصنع الأموال من روسيا والصين وأوكرانيا.. وأن على بايدن تقديم توضيح للشعب الأمريكي.."

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