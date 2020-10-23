المناظرة الأخيرة أولا بأول.. أبرز تصريحات وتطورات مواجهة ترامب وبايدن

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- يواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منافسه الديمقراطي جو بايدن في المناظرة الأخيرة بينهما، بمدينة ناشفيل في ولاية تينيسي، وذلك قبل انتخابات الرئاسة المقررة في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وشهدت المناظرة الأولى التي جرت بينهما في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي فوضى ومشادات كلامية، وكان من المقرر إجراء 3 مناظرات بينهما لكن تم إلغاء المناظرة الثانية التي كان موعدها في 15 أكتوبر/ تشرين الجاري، إثر جدل حول قرار لجنة المناظرات بتنظيمها افتراضيا بعد إصابة ترامب بفيروس كورونا.

ونعرض لكم فيما يلي أبرز التطورات والتصريحات الخاصة بالمناظرة الأخيرة:

عناوين القضايا المطروحة للنقاش في المناظرة: مواجهة فيروس كورونا المستجد، الأسر الأمريكية، العرق في أمريكا، التغير المناخي، الأمن القومي، القيادة.