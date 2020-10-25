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نشر الأحد ، 25 أكتوبر / تشرين الأول 2020

فرنسا تمنح المدرس الذي قُطع رأسه أعلى وسام شرف

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"لسنا خائفين".. الآلاف يتظاهرون في فرنسا بعد قطع رأس مدرس عرض رسوماً للنبي محمد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – استنكر رئيس الشؤون الدينية في تركيا، علي أرياش، عرض الرسوم "المسيئة" للنبي محمد على المباني في فرنسا ودعا المجتمع الدولي إلى "كفاح واع" ضد هذه الممارسات.

وقال أرياش في تصريحات نقلتها قناة TRT التركية الرسمية: "لا يمكن بأي شكل من الأشكال قبول هذا الموقف المنتهج ضد رسلونا والمسلمين ومقدساتنا".

وتابع رئيس الشؤون الدينية في تركيا قائلا: "أدعو المجتمع الدولي إلى كفاح واع ضد العقلية التي تؤجج معاداة الإسلام"، حسب قوله.

وكانت قد شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حملات مطالبة بمقاطعة البضائع الفرنسية على خلفية تصريحات المسؤولين الفرنسيين وعلى رأسهم الرئيس، إيمانويل ماكرون، اعتُبرت "مسيئة" للإسلام وللنبي محمد.

وجاءت التصريحات الفرنسية بعد مقتل مدرس فرنسي على يد شاب من أصول شيشاني عبر "قطع رأسه" إثر عرضه صورا "مسيئة" للنبي محمد.