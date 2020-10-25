نشر الأحد ، 25 أكتوبر / تشرين الأول 2020

"لسنا خائفين".. الآلاف يتظاهرون في فرنسا بعد قطع رأس مدرس عرض رسوماً للنبي محمد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الأحد، أن تعليقات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون "غير مقبولة".

وكانت فرنسا قد أعلنت السبت عن استدعاء مبعوثها إلى تركيا للتشاور بعد أن قال أردوغان إن ماكرون يحتاج إلى "فحص صحته العقلية"، واتهم أردوغان ماكرون بافتعال أزمة مع الإسلام والمسلمين بسبب دفاعه عن عرض رسوم كاريكاتورية للنبي محمد.

وقال بوريل، عبر حسابه على تويتر، إن "تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان بشأن الرئيس إيمانويل ماكرون غير مقبولة"، داعيا تركيا إلى "وقف دوامة المواجهة الخطيرة هذه"، على حد تعبيره.

وأشار بوريل إلى عرض زعماء الاتحاد الأوروبي على تركيا في قمة مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الجاري بشأن إمكانية توثيق العلاقات وتجارة أفضل إذا التزمت "بمواصلة الحوار بحسن نية والامتناع عن الإجراءات الأحادية"، وسط الخلاف حول أنشطة التنقيب التركية في شرق البحر المتوسط.

وقال بوريل إن "استنتاجات المجلس الأوروبي تنطوي على عرض حقيقي لإعادة إطلاق علاقتنا، لكن الرغبة السياسية مطلوبة من جانب السلطات التركية بشأن هذه الأجندة الإيجابية وإلا ستصبح تركيا أكثر عزلة"، على حد تعبيره.